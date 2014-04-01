Донецкая железная дорога сэкономит 4,8 млн грн за счет энергосберегающих технологий

Донецкая железная дорога (ДЖД) в рамках комплексной государственной программы по энергосбережению на 2014 год, планирует в течение текущего года сэкономить 1,4 тыс. тонн условного топлива на сумму 4,83 млн грн благодаря внедрению энергосберегающих технологий, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, ДЖД в 2013 году благодаря внедрению энергосберегающих технологий и жесткому контролю над расходами энергоресурсов сэкономила 3,3 тыс. тонн условного топлива на сумму 17,8 млн грн, в частности, 948 тонн дизельного топлива на сумму 11,2 млн грн, 3,8 млн кВт-ч электроэнергии на сумму 4,4 млн грн, 694 тонн котельно-печного топлива и тепловой энергии на сумму 2,2 млн грн. "Это на 26,6% больше плановых показателей", - подчеркнули в пресс-службе.

Донецкая магистраль сэкономила финансовые средства благодаря внедрению целого комплекса энергосберегающих мероприятий, в частности, благодаря установлению и соблюдению по каждому структурному подразделению жесткого экономичного графика подачи теплоносителя для отопления помещений в зависимости от температуры наружного воздуха; благодаря соблюдению режимных карт при эксплуатации котельных; значительному снижению расхода топлива и электроэнергии в ночные часы, в выходные и праздничные дни; отключению отопления неработающих цехов и не эксплуатируемых помещений; повышению продуктивности использования маневровых локомотивов относительно уровня прошлого года в теплотяге и электротяге; отмене долгосрочных энергоемких ограничений скорости движения поездов.

Кроме того, Донецкая магистраль успешно реализует программу перевода отопления административных и бытовых помещений на электроотопление, в результате которой и благодаря установке современного отопительного электрооборудования существенно улучшены условия труда железнодорожников.

"Разработка и реализация всех планов по снижению энергоемкости железной дороги на предприятии происходит исключительно за собственные средства", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках программы энергосбережения на железнодорожном транспорте Украины планирует в 2014 году сэкономить 6,1 млн грн на электроэнергии за счет энергосберегающих технологий.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» реализует долгосрочную стратегию развития системы управления энергоснабжением отрасли. Железнодорожники вводят новые технологии, отрабатывают нормативы и методы контроля за расходами энергоносителей, ищут и находят возможности снижения энергоемкости выполненных работ.

На каждой из железных дорог Украины работают штабы по энергосбережению, которые разрабатывают организационно-технические мероприятия по энергосбережению; обеспечивают контроль за использованием энергоносителей и нормирования различных направлений их употребления.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.