ЮЖД ввела остановку на станции Дарница в маршрут поезда на Харьков

В частности, на пути следования из Харькова поезд будет прибывать на станцию Дарница в 12:36 и отправляться в 12:38, а на пути следования из Киева поезд будет прибывать на указанную станцию в 18:24 и отправляться в 18:26.

Кроме того, Южная магистраль до введения нового графика (с 1 июня 2014 года) изменила график движения поездов №161, №164, №155, соединяющих столицу с Харьковом.

В частности, изменено время прибытия и отправления поездов №161 и №164: отправление из Харькова в 6:56, остановка на станции Полтава-Киевская (на пути следования из Харькова - 09:00-9:02, на пути следования из Киева - 21:47-21:49), на станции Миргород (на пути из Харькова - 10:14-10:16, на пути из Киева - 20:46-20:48), прибытие на станцию Киев-Пассажирский - 12:53. Из Киева поезд будет отправляться в 18:08, а прибывать в Харьков в 23:43.

Поезд №155 сообщением Харьков-Киев будет курсировать по заданному маршруту согласно предыдущему графику, без остановки на станции Дарница, однако с увеличением времени остановки на станции Миргород: прибытие в 21:12, отправление в 21:14.

"Южная железная дорога призывает пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании движения поездов", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога в 2013 году сократила перевозки пассажиров в дальнем сообщении по сравнению с 2012 годом на 45,3% - до 10,675 млн человек.

Справка УНИАН. Южная железная дорога одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет свыше 3000 км, развернутая длина главных путей – свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное соединение региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.