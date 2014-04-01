Правительство назначило нового главу "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины назначил Бориса Остапюка генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), говорится в распоряжении, размещенном на веб-портале правительства.

"Кабинет министров назначил Бориса Остапюка генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы Донецкой железной дороги, Остапюк Борис Ярославович родился 31 марта 1961 года в с. Слобода Коломыйского района Ивано-Франковской области. В 1987 году Остапюк окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство». В 2001 году окончил Днепропетровский государственный технический университет железнодорожного транспорта по специальности «Подвижной состав и специальная техника железнодорожного транспорта». В 2003 году окончил Институт специального образования Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна по специальности «Менеджмент организации».

В 2000-2002 годах занимал должность первого заместителя директора, директора государственного предприятия материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины «Укрзализнычпостач», в 2002-2005 годах - должность первого заместителя начальника Главного пассажирского управления "Укрзализныци", начальника Главного управления материально-технического обеспечения "Укрзализныци", с 2005 года по январь 2010 года - заместителя генерального директора "Укрзализныци". Позже Остапюк также занимал должность главы Донецкой железной дороги.

Как сообщал УНИАН, 24 марта 2014 года Кабинет министров Украины уволил Сергея Болоболина с должности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по собственному желанию. Болоболин подал прошение об отставке 6 марта, а был назначен на пост гендиректора "Укрзализныци" в январе 2013 года.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.