Европа запретила своим авиакомпаниям летать в Крым

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) ввела запрет на осуществление полетов в аннексированный Россией Крым, в частности, в Симферополь и Севастополь.

Данное сообщение Евроконтроля опубликовано на веб-портале flightworx.aero.

"Евроконтроль, строго следуя Конвенции ICAO о международной гражданской авиации, не признает одностороннее провозглашение предоставления аэронавигационного обслуживания над любой частью украинского воздушного пространства, кроме как от украинской власти", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты в Симферополь и Севастополь до дальнейших уведомлений.

Вместе с тем, Евроконтроль при выборе маршрутов, кроме закрытых, рекомендует согласовывать их с украинскими, румынскими, болгарскими и турецкими диспетчерскими центрами в целях избежания нарушений воздушного движения.

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Как сообщал УНИАН, крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейсы между Киевом и Симферополем по 29 апреля 2014 года включительно в связи с действующими ограничениями на полеты в Крым.

С конца февраля Россия проводит военную оккупацию Крыма. 16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел незаконный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. Нелегитимная власть АРК заявила, что более 95% принявших участие в голосовании высказались за выход Крыма из состава Украины.

Европейский Союз и США не признают референдум, заявляя, что он незаконный и проведен в условиях явного присутствия российских войск и запугивания населения полуострова.

Вместе с тем, 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

Справка УНИАН. Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) функционирует с 1960 года, включает 39 стран-участниц европейского региона. Штаб-квартира организации находится в г. Брюссель (Королевство Бельгия). Украина является членом Евроконтроля с 2003 года.