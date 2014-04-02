ГПУ обжаловала назначение главы Крымской дирекции Приднепровской железной дороги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, распоряжения принято с превышением предоставленных законом полномочий.

Данным распоряжением временное исполнение обязанностей начальника Крымской дирекции ГП «Приднепровская железная дорога» возложено на депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Андрея Каракулькина, то есть фактически изменены руководящие органы предприятия.

В то же время, не принято во внимание то, что дирекция является обособленным структурным подразделением ГП «Приднепровская железная дорога» с государственной формой собственности, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, подчинена Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, и не относится к сфере управления Совета министров АР Крым, а ее руководитель не имел полномочий на назначение руководящих органов этого подразделения.

Как сообщал УНИАН, утром 11 марта около 50 невооруженных людей в камуфляжной форме с нашивками "Народная самооборона" захватили административное здание Крымской дирекции железнодорожных перевозок. Среди них были представители Совета министров АРК, в частности депутат Верховного совета Крыма Каракулькин.

11 марта состоялось собрание трудового коллектива, в ходе которого обсуждались новые назначения, в частности, новая кандидатура на должность начальника Крымской дирекции железнодорожных перевозок - Каракулькина, которого назначил нелегитимный председатель Совета министров АРК Сергей Аксенов.