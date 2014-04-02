Продажи новых автомобилей в Украине снизились вдвое

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в марте 2014 года снизились до 10,9 тыс. единиц, что в два раза меньше, чем в марте прошлого года, и на 28% меньше, чем в феврале 2014 года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

За первый квартал текущего года в Украине было продано и впервые поставлено на учет в ГАИ 39 030 легковых автомобилей, что на 22% меньше, чем за первые три месяца прошлого года. Доля новых автомобилей в этих продажах составила 97%.

"Первый весенний месяц ознаменовался резким падением потребительской активности, подтвердив тем самым пессимистические прогнозы многих операторов автомобильного рынка Украины", - говорится в сообщении ассоциации.

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По данным "Укравтопрома", лидером авторынка в марте 2014 года стал отечественный ЗАЗ (корпорация «УкрАВТО»), который в марте нарастил продажи по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 2% - до 1 441 автомобиля. На втором месте - китайский Geely с результатом 1 429 автомобилей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Третье место на рынке у Toyota, с падением продаж по сравнению с мартом 2013 года на 28% - до 1 037 единиц. Далее расположились Hyundai (532 автомобиля, падение на 77%) и Volkswagen (508 единиц, падение на 64%).

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) прогнозирует сокращение продаж на автомобильном рынке Украины в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 30%. Продажи автомобилей в текущем году прогнозируются на уровне 140 тыс. единиц.