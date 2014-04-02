Железные дороги Украины увеличили перевозки зерновых на 29%

Железные дороги Украины в январе-марте 2014 года увеличили перевозки зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,8% - до 6,88 млн тонн, задействовав в перевозках 107,4 тыс. вагонов-зерновозов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, железные дороги страны за указанный период отправили на экспорт в порты 6,37 млн тонн зерновых грузов, что почти на 1,7 млн тонн больше аналогичного периода 2013 года, а на внутренний рынок - 511 тыс. тонн.

Согласно сообщению, ежесуточная погрузка составила 76,4 тыс. тонн зерна.

"Железнодорожники работают над эффективным использованием вагонов-зерновозов и увеличивают их количество за счет усиленных ремонтов дефицитного подвижного состава", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, рабочий парк вагонов-зерновозов, ежесуточно задействованных в перевозках зерновых, в марте 2014 года составил 12960 единиц, что на 33,6% больше аналогичного периода 2013 года, в частности, такого количества зерновозов достаточно для перевозки 40 млн тонн зерновых грузов.

Железные дороги Украины в январе-феврале 2014 года погрузили 53,5 млн тонн грузов, что соответствует показателю аналогичного периода 2013 года.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн, перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.