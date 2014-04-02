Кабмин обещает сохранить основные соцвыплаты железнодорожникам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом заявил его глава Максим Бурбак в ходе совещания с представителями железнодорожных профсоюзов.

"В 2014 году Мининфраструктуры и "Укрзализныця", несмотря на сложную политико-экономическую ситуацию в государстве, выполнят основные социальные обязательства перед работниками отрасли", - говорится в сообщении со ссылкой на Бурбака.

Согласно сообщению, в ближайшее время финансовый план "Укрзализныци", предусматривающий расходы на социальную защиту железнодорожников согласно с отраслевым соглашением и коллективным договором, будет представлен на согласование в заинтересованные органы центральной исполнительной власти, затем на утверждение в Кабинет министров Украины.

"На медицинское страхование в финплане запланировано около 180 млн грн. По заработной плате: с 1 января она уже была повышена на 5%, выплата 13-й зарплаты 2013 года предусмотрена в третьем квартале. Кроме того, мы постепенно возвращаем 5-дневную рабочую неделю на предприятиях. И если ситуация с грузопотоками будет стабильной, так будет и дальше", - цитирует пресс-служба Бурбака.

Профильный министр также отметил, что расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог в этом году будут сокращены на 30% и предусматриваются на уровне 800 млн грн.

Вместе с тем, министр инфраструктуры, председатель Федерации профсоюзов транспортников Украины и глава профсоюза железнодорожников и транспортных строителей отметили, в первую очередь, необходимость обеспечить путевками детей железнодорожников в оздоровительные учреждения, в частности в Карпатах и в Одессе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2013 году увеличила расходы на выполнение соцгарантий по сравнению с 2012 годом на 8,4% - до 5,7 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2014 года, количество работников предприятий железнодорожного транспорта в Украине составляло около 340 тыс. человек, из них 37,8% - женщины, 35,5% - молодые специалисты в возрасте до 35 лет, 1,5% - лица пенсионного возраста, в том числе 17,1% - работники с полным высшим образованием и 22% - сотрудники с неполным и базовым высшим образованием.

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины насчитывает более 500 тысяч членов профсоюза.