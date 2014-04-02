Депутат предлагает обнулить пошлину на электромобили

Народный депутат от партии "УДАР" Геннадий Ткачук предлагает Верховной Раде установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на транспортные средства с электрическими двигателями, импортируемые в Украину.

Соответствующее предложение закреплено во внесенном им законопроекте №4605 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины" (относительно установления ставок ввозной пошлины на уровне 0% на транспортные средства, оборудованные электрическими двигателями)", зарегистрированном 28 марта.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью таких изменений является стимулирование потребительского спроса на электромобили и процесса формирования перспективного рынка автомобильного электротранспорта в Украине благодаря тому, что отмена ввозной пошлины позволит ощутимо снизить стоимость электромобилей, приблизив их к стоимости обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

При этом депутат отмечает, что важным фактором, который должен стимулировать развитие рынка электромобилей в Украине, является уменьшение зависимости от импорта нефти и нефтепродуктов, большинство из которых сейчас используется в качестве топлива для транспорта.

Кроме того, принятие этого законопроекта также позволит привести ставку ввозной пошлины на электромобили в соответствии с европейским уровнем.

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Согласно приведенным в пояснительной записке расчетам, мировой автомобильный рынок прогнозирует существенное увеличение объемов продаж электромобилей - с 138 тыс. единиц в 2012 году до 1,8 млн авто в 2020 году.

"В Украине отсутствует государственное стимулирование спроса на электромобили, и поэтому они пока не пользуются популярностью - в первую очередь, из-за высоких цен. Рынок электромобилей в Украине пока находится в зачаточном состоянии - объемы их продаж в 2013 году измеряются несколькими десятками", - подчеркивается в документе.

В настоящее время в Украине на ввоз электромобилей введена полная пошлина на уровне 10% и преференциальная пошлина на уровне 8%.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – наднациональный орган Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана - принял решение временно установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили c 1 февраля 2014 года по 31 декабря 2015 года включительно.

Справка УНИАН. Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т.п.), а не двигателем внутреннего сгорания.