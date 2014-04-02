Депутат предлагает обнулить пошлину на электромобили
Целью таких изменений является стимулирование потребительского спроса на электромобили.
Народный депутат от партии "УДАР" Геннадий Ткачук предлагает Верховной Раде установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на транспортные средства с электрическими двигателями, импортируемые в Украину.
Соответствующее предложение закреплено во внесенном им законопроекте №4605 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины" (относительно установления ставок ввозной пошлины на уровне 0% на транспортные средства, оборудованные электрическими двигателями)", зарегистрированном 28 марта.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью таких изменений является стимулирование потребительского спроса на электромобили и процесса формирования перспективного рынка автомобильного электротранспорта в Украине благодаря тому, что отмена ввозной пошлины позволит ощутимо снизить стоимость электромобилей, приблизив их к стоимости обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
При этом депутат отмечает, что важным фактором, который должен стимулировать развитие рынка электромобилей в Украине, является уменьшение зависимости от импорта нефти и нефтепродуктов, большинство из которых сейчас используется в качестве топлива для транспорта.
Кроме того, принятие этого законопроекта также позволит привести ставку ввозной пошлины на электромобили в соответствии с европейским уровнем.
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Согласно приведенным в пояснительной записке расчетам, мировой автомобильный рынок прогнозирует существенное увеличение объемов продаж электромобилей - с 138 тыс. единиц в 2012 году до 1,8 млн авто в 2020 году.
"В Украине отсутствует государственное стимулирование спроса на электромобили, и поэтому они пока не пользуются популярностью - в первую очередь, из-за высоких цен. Рынок электромобилей в Украине пока находится в зачаточном состоянии - объемы их продаж в 2013 году измеряются несколькими десятками", - подчеркивается в документе.
В настоящее время в Украине на ввоз электромобилей введена полная пошлина на уровне 10% и преференциальная пошлина на уровне 8%.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – наднациональный орган Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана - принял решение временно установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили c 1 февраля 2014 года по 31 декабря 2015 года включительно.
Справка УНИАН. Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т.п.), а не двигателем внутреннего сгорания.