Пригородные поезда перешли на летнее время

Согласно сообщению, с учетом перехода на летнее время с 30 марта 2014 года, ЮЗЖД изменила график движения пригородных поездов по пяти направлениям: Трипольскому, Нежинскому, Коростенскому, Фастовскому и Яготинскому.

"Юго-Западная железная дорога просит пассажиров быть внимательными, чтобы избежать неудобств. Информацию о расписании можно получить на пригородных вокзалах и на сайте rasp.yandex.ua", - уточнили в пресс-службе.

Также по информации пресс-службы, Юго-Западная железная дорога ввела дополнительные пригородные поезда.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») скорректировала график движения поездов c учетом перехода Украины на летнее время, в частности, время отправления и прибытия поездов на железнодорожных билетах будет указываться с учетом этих корректировок.

"Укрзализныця" в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период планирует подготовить 4403 пассажирских вагона.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци». Административный центр железной дороги расположен в Киеве. Ее общая эксплуатационная длина - 4668 км, развернутая длина главных путей - 6438,1 км.

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.