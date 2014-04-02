В Польше железнодорожные компании увеличили перевозки на 3%

Работающие в Польше железнодорожные компании в феврале перевезли 22,141 млн пассажиров, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на около 850 тыс. человек меньше, чем в январе.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, согласно последним опубликованным данным польской Администрации железнодорожного транспорта (UTK), перевозки пассажиров за первые два месяца года увеличились также на 3,1% - до 45,1 млн человек.

В январе в годовом выражении рост составил 3%.

Крупнейшим перевозчиком в стране по количеству перевезенных пассажиров оставалась занимающаяся региональными перевозками компания Przewozy Regionalne, к4оторая занимает почти 30% рынка. В сравнении с 2013 годом ее часть на рынке снизилась на 1 п.п.

UTK сообщил, что перевозка пассажиров с учетом протяженности трасс в феврале снизилась на 1,7% после 0,2% «плюса» в январе, продемонстрировав падение по итогам первых двух месяцев на уровне 0,8% - до 2,554 млрд пасс./км.

Лидерство по перевозке пассажиров на более длинные расстояния удерживала государственная PKP Intercity, которая занимает 36% рынка, что на 6 п.п. меньше, чем в 2013 году.

В январе-феврале пассажирскими железнодорожными перевозками в Польше занимались 11 компаний.

UTK опубликует данные за март 2014 года в конце текущего месяца.

Как сообщал УНИАН, в 38-ми миллионной Польше, которая является крупнейшей страной Евросоюза в Восточной Европе, в прошлом году впервые за последние три года зафиксировано снижение железнодорожных перевозок пассажиров на 1,3% - до 270,4 млн человек.

В 1997 году железнодорожные компании в Польше перевезли 410 млн пассажиров, минимум был зафиксирован в 2005 году на уровне 260 млн человек.