Киев запретил рейсы "Узбекских авиалиний" из-за их полетов в Крым

Государственная авиационная служба Украины запретила узбекской национальной авиакомпании Uzbekistan airways выполнять рейсы Ташкент - Киев - Ташкент с 1 апреля 2014 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В сообщении говорится, что авиационные власти Украины не предоставили разрешения авиакомпании на выполнение полётов в Киев.

По данным авиакомпании, перебронирование или возврат авиабилетов пассажирам с данных рейсов будут производиться без взимания сборов и штрафов.

Читайте такжеЕвропа запретила своим авиакомпаниям летать в Крым

Как сообщал УНИАН, глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк 28 марта отметил, что, не смотря на запрет, в Симферополь осуществляют регулярные рейсы несколько российских и одна узбекская авиакомпания.

Справка УНИАН. Основными задачами Госавиаслужбы является осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.