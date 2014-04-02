Киев запретил рейсы "Узбекских авиалиний" из-за их полетов в Крым
Билеты будут возвращаться пассажирам без сборов и штрафов.
Государственная авиационная служба Украины запретила узбекской национальной авиакомпании Uzbekistan airways выполнять рейсы Ташкент - Киев - Ташкент с 1 апреля 2014 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.
В сообщении говорится, что авиационные власти Украины не предоставили разрешения авиакомпании на выполнение полётов в Киев.
По данным авиакомпании, перебронирование или возврат авиабилетов пассажирам с данных рейсов будут производиться без взимания сборов и штрафов.
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Как сообщал УНИАН, глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк 28 марта отметил, что, не смотря на запрет, в Симферополь осуществляют регулярные рейсы несколько российских и одна узбекская авиакомпания.
Справка УНИАН. Основными задачами Госавиаслужбы является осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.