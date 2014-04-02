В Крыму отменили часть пригородных поездов в Украину

Новое нелегитимное руководство Крымской дирекции железнодорожных перевозок, которая входит в состав Приднепровской железной дороги, с 1 апреля 2014 года отменило часть пригородных поездов, соединяющих аннексированный Россией Крым с материковой частью Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

"В результате принятия этих решений пригородное железнодорожное сообщение с материковой частью Украины вынуждено прерываться по станции Новоалексеевка, с Крымского полуострова - по станции Соленое Озеро, что лишает людей, проживающих на территории между Новоалексеевкой и Соленым Озером, возможности пользоваться пригородными поездами", - говорится в сообщении.

В частности, нелегитимное руководство Крымской дирекции отменило пару пригородных поездов сообщением Мелитополь-Новоалексеевка-Мелитополь, а также сократило маршруты трем парам пригородных поездов сообщением Симферополь – Новоалексеевка - Симферополь к/из станции Соленое Озеро, еще двум парам - к/из станции Джанкой, а паре пригородных поездов сообщением Джанкой – Вадим - Джанкой сменило на маршрут Джанкой-Армянск-Джанкой.

В свою очередь, Приднепровская железная дорога с целью исправить данную ситуацию, с 1 апреля назначила курсирование двух ежедневных пригородных поездов №6915 сообщением Запорожье-2 - Сиваш и №6914 Сиваш - Новоалексеевка, а со 2 апреля - еще двух поездов №6913 Новоалексеевка - Сиваш и №6916 Сиваш - Запорожье-2, с сохранением всех остановок на участке Мелитополь - Сиваш.

Для обеспечения пригородного железнодорожного сообщения на участке Новоалексеевка - Джанкой Приднепровская магистраль обратилась к нелегитимному руководству Крымской дирекции ж/д перевозок со следующими предложениями: назначить по паре пригородных поездов на участке Мелитополь - Джанкой и Джанкой - Новоалексеевка с сохранением всех остановок, или две пары пригородных поездов на пути следования к станции Соленое Озеро с сохранением всех остановок и обеспечением пересадки пассажиров по этой станции в обоих направлениях.

Вместе с тем, в пресс-службе ПЖД сообщили об отклонении данного предложения крымской стороной. «До решения вопроса об организации таможенно-пограничного досмотра на участке Новоалексеевка - Джанкой с документальным определением продолжительности указанного осмотра в составах пригородных поездов», - цитирует пресс-служба сообщение официального отказа.

"Приднепровская железная дорога приносит пассажирам извинения за неудобства, которые, впрочем, возникли не по ее вине, и будет прилагать возможные в данной ситуации усилия, чтобы решить вопрос обеспечения пригородного железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и Крымом", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, утром 11 марта около 50 невооруженных людей в камуфляжной форме с нашивками "Народная самооборона" захватили административное здание Крымской дирекции железнодорожных перевозок. Среди них были представители Совета министров АРК, в частности депутат Верховного совета Крыма Каракулькин.

11 марта состоялось собрание трудового коллектива, в ходе которого обсуждались новые назначения, в частности, новая кандидатура на должность начальника Крымской дирекции железнодорожных перевозок - Каракулькина, которого назначил нелегитимный председатель Совета министров АРК Сергей Аксенов.

В свою очередь, 14 марта ПЖД обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с официальным письмом в связи с силовым захватом ее структурного подразделения – Крымской дирекции железнодорожных перевозок.

1 апреля Генпрокуратура Украины заявила в Окружной административный суд Киева иск об отмене распоряжения нелегитимного председателя Совета министров Автономной Республики Крым о назначении в.и.о. начальника Крымской дирекции ПЖД.