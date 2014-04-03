"Укрзализныця" и РЖД сократили интенсивность движения поездов между Киевом и Москвой

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в марте 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом на 40% по сравнению с мартом 2013 года, а пассажироперевозки между Крымом и Россией – на 21-23%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на первого заместителя начальника Главного пассажирского управления "Укрзализныци" Николая Козака.

Согласно сообщению, курсирование поездов в направлении России осуществляется в штатном режиме согласно графику движения поездов, однако в связи с уменьшением пассажиропотока было сокращено количество вагонов в составах поездов.

"Если раньше поезда курсировали в составе 18-20 вагонов, то сейчас поезда курсируют в составе 8-10 вагонов. И этого более чем достаточно, ведь населенность этих поездов составляет от 24% до 75%, в зависимости от времени отправления поезда и дня недели", - цитирует пресс-служба Козака.

По этой же причине "Укрзализныця" с 25 февраля отменила курсирование поезда №3/4 по маршруту Киев – Москва, а также с 31 марта изменила периодичность курсирования поезда №146/145 сообщением Симферополь – Киев. Ранее поезд курсировал ежедневно, а с 31 марта курсирует через день: из столицы по четным числам, а из Симферополя – по нечетным.

В свою очередь, Российские железные дороги отменили дополнительный поезд №295/296 по маршруту Москва – Киев, который предназначался для перевозки пассажиров на пасхальные и майские праздники.

"Укрзализныця" постоянно осуществляет анализ спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда и увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях. В зависимости от имеющегося пассажиропотока и учитывая законодательные акты органов власти Украины, возможна корректировка движения как в действующем графике, так и графике движения на 2014-2015 годы, который вступит в силу с 1 июня 2014 года", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки на время пасхальных праздников назначила дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев, а также 7 дополнительных поездов в наиболее популярных среди туристов направлениях, в частности, это поезда, соединяющие Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд, соединяющий Харьков с Ужгородом.

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