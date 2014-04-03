Приднепровская железная дорога сократила погрузку на 2,3%

В частности, за указанный период ПЖД погрузила во внутреннем сообщении 16,16 млн тонн грузов, а в экспортном - 10,99 млн тонн.

Согласно сообщению, в марте Приднепровская магистраль увеличила погрузку по сравнению с мартом прошлого года на 3,4% - до 10,14 млн тонн.

В частности, в марте ПЖД погрузила во внутреннем сообщении 5,84 млн тонн грузов. Из них каменного угля - 1,6 млн тонн, кокса - 89,4 тыс. тонн, флюсов - 243,5 тыс. тонн, железной и марганцевой руды - более 3 млн тонн, черных металлов - 151,4 тыс. тонн, лома черных металлов - 35,4 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов - 33,8 тыс. тонн.

Объемы погрузки строительных грузов на внутренний рынок составили 160,8 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 139,9 тыс. тонн, цемента – 126,1 тыс. тонн, зерна - 3,8 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров - 230,9 тыс. тонн.

На экспорт в марте было погружено 4,3 млн тонн грузов, в том числе кокса - 15,3 тыс. тонн, руды железной и марганцевой - 2,8 млн тонн, черных металлов – 972,6 тыс. тонн, химических минеральных удобрений - 55,2 тыс. тонн, строительных грузов - 253,3 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 5,2 тыс. тонн, зерна - 58,2 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров - 181,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных Приднепровской железной дорогой в январе-феврале 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,5% - до 17,01 млн тонн.

В 2013 году ПЖД увеличила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

В 1 квартале 2013 года Приднепровская железная дорога увеличила погрузку на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 27,79 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.