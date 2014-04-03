«Белавиа» отменила рейсы в Симферополь нынешним летом

Национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» приняла решение отменить рейсы в Симферополь на лето 2014 года, передают "Новости Крыма" со ссылкой на сообщение авиакомпании.

«В этом году летом рейсов на Симферополь не будет. Решение не летать в Крым принято по коммерческим причинам - из-за небольшой загрузки. Билеты приобретаются слабо», - пояснили в «Белавиа».

Самолеты «Белавиа» до этого летали в Симферополь летом - с июня по август.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) ввела запрет на осуществление полетов в аннексированный Россией Крым, в частности, в Симферополь и Севастополь.

Крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейсы между Киевом и Симферополем по 29 апреля 2014 года включительно в связи с действующими ограничениями на полеты в Крым.

16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел незаконный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. Нелегитимная власть АРК заявила, что более 95% принявших участие в голосовании высказались за выход Крыма из состава Украины.

Европейский Союз и США не признают референдум, заявляя, что он незаконный и проведен в условиях явного присутствия российских войск и запугивания населения полуострова.

Вместе с тем, 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

Справка УНИАН. Национальная авиакомпания «Белавиа», созданная в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком в Беларуси. Осуществляет регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Гродно по 42 направлениям в 24 страны Европы и Азии.

С 1997 года - действительный член Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 года входит в Ассоциацию европейских региональных авиакомпаний (ERAA).

В настоящее время «Белавиа» располагает двумя самолетами Embraer-175, шестью Boeing 737-500, пятью Boeing 737-300, четырьмя CRJ-100/200 и тремя Ту-154М.

В 2012 году авиакомпании перевезла 1,3 млн пассажиров, что на 24% больше по сравнению с 2011 годом.