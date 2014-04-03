Медведев поручил за 2 недели наладить прямое ж/д-паромное сообщение с Крымом

Правительство России намерено в двухнедельный срок ввести прямое железнодорожно-паромное сообщение с Крымом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующие решение принято на заседании 31 марта, проводившемся в Крыму.

«Минтрансу России совместно с ОАО «РЖД» и заинтересованными организациями в 2-недельный срок ввести прямое железнодорожно-паромное сообщение с Крымским полуостровом», - говорится в сообщении.

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Также в двухнедельный срок должно быть обеспечено введение тарифного регулирования услуг Керченской паромно-железнодорожной переправы как субъекта естественной монополии.

Кроме того, Минтранс и Минэкономразвития РФ должны подготовить и представить в установленном порядке в правительство России предложения по развитию порта в Керчи как одного из ключевых черноморских портов РФ.

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Также Минтрансу РФ и Росавтодору поручено обеспечить в 2014 году на территории Крыма проведение работ по дорожному строительству, а также ремонту и содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативами затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения.