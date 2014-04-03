ЛЖД подготовила к весенне-летнему сезону 97 путевых машин

Согласно сообщению, железнодорожники отремонтировали технику в путевых ремонтно-механических мастерских в Самборе и пассажирском вагонном депо станции Тернополь, где осуществляются капитальный и средний ремонты путевой техники.

"В Центре механизации, который обслуживает всю Львовскую железную дорогу, есть передовые машины, выполняющие работы по выправке и стабилизации пути. Все 25 единиц техники, которые есть в центре, отремонтированы, покрашены и готовы к выполнению путевых работ в 2014 году. К техническому обслуживанию и ремонту машин в зимний период были привлечены и машинисты, ведь они с ними работают, а это - залог того, что техника будет надежно эксплуатироваться круглый год", - цитирует пресс-служба начальника Львовского центра механизации путевых работ Анатолия Кочана.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога в 2014 году планирует реконструировать 23,2 км железнодорожных путей.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2014 году планирует направить на ремонт основных средств в путевом хозяйстве, реконструкцию магистралей, модернизацию путевых машин, путеизмерительных и дефектоскопных вагонов, механизмов и оборудования 3 млрд грн, а в рамках подготовки путевого хозяйства к летнему сезону - планирует реконструировать и отремонтировать 355 км путей.

"Укрзализныця" в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период, планирует подготовить 4403 пассажирских вагона.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.