К Пасхе назначили дополнительные рейсы поезда Киев - Каменец-Подольский

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на пасхальные праздники назначила дополнительные рейсы поезда №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из столицы 18 и 20 апреля, а из Каменец-Подольского - 19 и 21 апреля.

В частности, со станции Киев-Пассажирский поезд будет отправляться в указанные дни в 20:34 и прибывать в Каменец-Подольский в 5:35. В обратном направлении поезд будет отправляться в 20:14 и прибывать на станцию назначения в 5:36.

На все рейсы дополнительных поездов открыта предварительная продажа билетов. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и через онлайн-систему "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua.

"Укрзализныця" постоянно осуществляет анализ спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда и увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на пасхальные праздники назначила дополнительные рейсы поезда №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев, а также 6 дополнительных поездов в наиболее популярных среди туристов направлениях, в частности, это поезда, соединяющие Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд, соединяющий Харьков с Ужгородом.