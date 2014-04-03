Крымская дирекция ж/д перевозок в марте сократила грузоперевозки на 32%

Крымская дирекция железнодорожных перевозок, входящая в состав Приднепровской железной дороги, в марте 2014 года сократила грузоперевозки по сравнению с мартом прошлого года на 31,8% - до 1,08 млн тонн, что составляет 2,9% от общих объемов грузов, перевезенных железными дорогами Украины за этот период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на данные главного коммерческого управления ведомства.

Сообщается, что крымская дирекция ж/д перевозок в марте также сократила объем грузоперевозок по сравнению с февралем текущего года на 26,6%.

В частности, в марте т.г. Крымская дирекция перевезла 19,27 тыс. тонн импортных грузов, что в 3,1 раза меньше аналогичного периода 2013 года, 292,5 тыс. тонн экспортных грузов, что на 32,3% меньше марта 2013 года.

Крымская дирекция в марте также сократила грузоперевозки во внутреннем сообщении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 27,9% - до 535,7 тыс. тонн, а транзитные перевозки - на 33% - до 229,7 тыс. тонн.

В феврале этого года Крымская дирекция ж/д перевозок перевезла 1,47 млн тонн, в частности, 38,3 тыс. тонн импортных грузов, 560,7 тыс. тонн экспортных, 333 тыс. тонн транзитных, а также 536,3 тыс. тонн во внутреннем сообщении.

"Удельный вес грузоперевозок с участием Крымской дирекции в общих объемах по итогам февраля текущего года составил 4,6%", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в марте 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом на 40% по сравнению с мартом 2013 года, а пассажироперевозки между Крымом и Россией – на 21-23%.

Новое нелегитимное руководство Крымской дирекции железнодорожных перевозок, которая входит в состав Приднепровской железной дороги, с 1 апреля 2014 года отменило часть пригородных поездов, соединяющих аннексированный Россией Крым с материковой частью Украины.

14 марта ПЖД обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с официальным письмом в связи с силовым захватом ее структурного подразделения – Крымской дирекции железнодорожных перевозок.

1 апреля Генпрокуратура Украины заявила в Окружной административный суд Киева иск об отмене распоряжения нелегитимного председателя Совета министров Автономной Республики Крым о назначении в.и.о. начальника Крымской дирекции ПЖД.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.