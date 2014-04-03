В Украине могут разделить грузовые и пассажирские ж/д перевозки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня в Донецке на брифинге после посещения Донецкого железнодорожного вокзала.

«У нас перекрестное субсидирование грузовых и пассажирских перевозок, оно просто всю прибыль железной дороги сводит на нет. Поэтому реформа предполагает разделение пассажироперевозок и грузоперевозок», - заявил министр.

Также он отметил, что ключевым моментом реформирования железнодорожной отрасли является разделение административного управления и хозяйственной деятельности железных дорог.

Кроме того, Бурбак добавил, что реформа коснется содержания инфраструктуры и создания единой структуры, которая будет управлять всеми процессами железнодорожных перевозок.

Как сообщал УНИАН, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении - 3,5 млрд грн.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Ранее министр инфраструктуры Максим Бурбак заявлял о том, что акционерное общество на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») будет создано до конца текущего года.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.