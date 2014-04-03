Россия пытается взять под контроль небо над Крымом - Госавиаслужба

18:04, 03 апреля 2014
Транспорт/Связь
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После российской аннексии Крыма Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете гражданских полётов на полуостров

Россия пытается взять под контроль небо над Крымом / saanvi.ru

Российская Федерация с 3 апреля предприняла попытки в одностороннем порядке взять на себя функции по обеспечению аэронавигационного обслуживания в части Симферопольского района, сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

Ранее сообщалось, что после российской аннексии Крыма Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете гражданских полётов на полуостров. Глава службы Денис Антонюк отметил, что это была не рекомендация, а приказ. Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) такжеввела запрет на осуществление полетов в аннексированный Россией Крым, в частности, в Симферополь и Севастополь.

Однако, не смотря на запрет, российские авиакомпании выполняют полеты в аэропорт "Симферополь", нарушая границы воздушного пространства с запретом на полёты - говорится в сообщении.

"При этом Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") бесперебойно осуществляет аэронавигационное обслуживание транзитных полетов в верхнем воздушном пространстве над Крымом и акваторией Черного моря, где ответственность за организацию воздушного движения возложена на Украину", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Госавиаслужба вместе с Международной организацией гражданской авиации ("ИКАО") и Европейской организацией по безопасности аэронавигации ("Евроконтроль") принимают все возможные меры для принуждения РФ действовать исключительно в рамках международного правопорядка.

Справка УНИАН. Основными задачами Госавиаслужбы является осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.

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После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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