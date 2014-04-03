Министр инфраструктуры назвал главную проблему железной дороги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в Донецке на брифинге после посещения Донецкого железнодорожного вокзала.

«Главная проблема железной дороги – это обновление подвижного состава. Это касается как электровозов и тепловозов, так и вагонов», - сказал министр.

Он отметил, что «предыдущее правительство все-таки закупало электровозы за рубежом, а сейчас, когда нет такого финансового ресурса, финансового запаса, мы понимаем, что нужно загружать мощности тех предприятий, которые есть у нас в Украине».

Кроме того, Бурбак подчеркнул, что в рамках решения данной проблемы будет принята специальная программа «по ремонту, переоборудованию наших тепловозов на более экономичные», с учетом всех современных технологий.

Напомним, министр инфраструктуры выступил за обновление подвижного состава железных дорог путем размещения заказов на отечественных предприятиях.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2014 году приобрести 59 грузовых электровозов.

Министерство инфраструктуры Украины планирует после стабилизации ситуации в стране вернуться к реализации проекта по созданию совместного украинско-чешского предприятия по выпуску локомотивов между Запорожским электровозоремонтным заводом (ЗЭРЗ) и Skoda Transportation.

Справка УНИАН. Обновление подвижного состава «Укрзализныци» предусмотрено Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы, разработанной правительством по поручению президента Украины.

Изношенность пассажирского подвижного состава, задействованного в ночных перевозках, составляет 85,8%. Более 3,6 тыс. вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации - 28 лет и эксплуатируются сверх нормативного срока. Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» предусматривает, что «приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляются в установленном порядке за счет средств государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений».