Поезда Hyundai могут вернуться к работе через 3-4 месяца

Скоростные поезда «Интерсити+» (Hyundai) вернутся к работе на железную дорогу после ремонта через 3-4 месяца, заявляет министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Донецке после посещения Донецкого железнодорожного вокзала.

Отвечая на соответствующий вопрос, министр сказал, что эти поезда вернутся «предположительно, через 3-4 месяца».

Бурбак напомнил, что сейчас Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту использования поездов Hyundai, которые были технически неисправными, что "могло привести к плохим последствиям".

Также министр сообщил, что пока эти поезда находятся на гарантии, и корейские производители прибудут в Украину для устранения всех неполадок.

«На следующей неделе прибудут в Киев представители производителя из Южной Кореи, с которыми будут оговариваться детали. Потому что поезда находятся все на ремонте, - объяснил Бурбак. - Наш институт входит в систему «Укрзализныци», ищет технологическое решение ремонта, и в принципе, оно есть. Но на данный момент поезда находятся еще на гарантии. Они все сняты для того, чтобы провести их техобслуживание и устранить все неполадки, чтобы они были безопасными».

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении УЖСК по факту неисправностей и нелицензированного использования скоростных электропоездов Hyundai. В частности, Генпрокуратура установила, что УЖСК больше года предоставляла услуги по перевозке пассажиров электропоездами Hyundai без лицензии.

Компания Нyundai Rotem совместно с Украинской железнодорожной скоростной компанией (УЖСК) в целях безопасности пассажиров решили с 12 февраля временно прекратить эксплуатацию всех десяти поездов «Интерсити+» в связи с выявлением технической неисправности в одном из поездов.

Причиной приостановки использования скоростных поездов категории "Интерсити+" стали повреждения кузова, обнаруженные в ходе очередного технического осмотра.

Позже «Укрзализныця» заявила, что не допускала нарушений правил эксплуатации скоростных поездов категории "Интерсити+".

В ходе предварительной проверки выяснилось, что трещины в корпусе электропоездов корейского производства появились из-за просчетов конструкторов. По оценкам экспертов, в случае подтверждения данного заключения будет осуществляться модернизация скоростных поездов сроком до шести месяцев.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс». «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), созданное в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 22 февраля 2012 года.