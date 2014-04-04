Станция Береговая ОЖД за год отправила около 195 тыс. грузовых вагонов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в прошлом году вагонооборот станции Береговая составил 389 861 вагон, что на 1,4% больше плана.

Простой грузового вагона под одной грузовой операцией за указанный период сократился на 1,43 часа, а простой местного вагона - на 1,93 часа.

Также сообщается, что операции по выгрузке и погрузке вагонов на данной станции выполняются комплексно-механизированным способом на четырех подъездных путях.

"На станции Береговая работают 160 железнодорожников, четверо из которых в прошлом году получили почетные награды от руководства "Укрзализныци" и Одесской железной дороги за добросовестный многолетний труд на магистрали", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, объем грузов, отгруженных и перевезенных Одесской железной дорогой в 2013 году, увеличился по сравнению с 2012 годом на 1% - до около 30 млн тонн, при этом было задействовано 484,7 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.