Польская Przewozy Regionalne за год увеличила убыток до $6,7 млн

Крупнейший в Польше железнодорожный пассажирский перевозчик компания Przewozy Regionalne в прошлом году получила убыток 16,7 млн долл., что на 2 млн долл., или на 14% больше, чем в 2012 году (1 долл. = 3 злотых).

Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на главу правления компании Томаша Пасиковского.

Он, однако, отметил, что эти результаты пока не подтверждены аудитом.

"Компания из года в год сокращает свой убыток. Это результат программ по модернизации и экономии средств, которые внедряются в компании, а также умения приспособиться к рыночным условиям", - отметил глава компании.

В 2009 году компания получила почти 100 млн долл. убытка, в 2010 - почти 60 млн долл.

В 2012 году специализирующейся на региональных перевозках PR удалось сократить убыток в сравнении с предыдущем годом - до 14,7 млн долл. с 17,3 млн долл (по текущему курсу).

Возглавивший новое правление Przewozy Regionalne в феврале текущего года Пасиковский отметил, что в 2014 году компания рассчитывает сократить убыток до около 10 млн долл.

Глава правления также отметил, что руководство готовит план реструктуризации компании для разрешения проблемы гигантского долга и рассчитывает на помощь польского правительства.

Предыдущее правление оценивало долг PR в около 400 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше железнодорожные компании перевезли около 270 млн человек, 31% из которых пришлось на Przewozy Regionalne, что на 6 п.п. меньше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. Созданная в 2008 году компания Przewozy Regionalne принадлежит 16 польским воеводствам (аналог областных администраций в Украине) и специализируется на региональных перевозках. Компания находится в очень тяжелом финансовом состоянии, и правительство Польши обсуждает варианты ее реструктуризации.

Ежедневно курсирует в среднем 1,8 тыс. поездов компании, которыми пользуются около 230 тыс. человек, главным образом, люди, которые едут на работу и на учебу.

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