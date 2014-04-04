Госгарантии из бюджета-2014 пойдут на обновление парка «Укрзализныци»

Кабинет министров намерен направить выделенные в бюджете на 2014 год государственные гарантии по кредитам на проекты по модернизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе встречи с деловыми кругами заявил премьер-министр Арсений Яценюк

«У нас есть 25 млрд грн госгарантий под инвестиционные проекты. Эти гарантии могут пойти где уровень локализации (производства - УНИАН) почти 100%. Все - наше», - сказал премьер-министр.

Яценюк пояснил, что речь идет о вагонах всех типов и железнодорожном полотне.

«Мы понимаем, что наши предприятия на Востоке будут лишены заказов. Мы должны заменить заказчиков из России заказчиками из Украины. Это даст добавочную стоимость внутри страны», - сказал Яценюк.

Кроме этого Яценюк обратил внимание на развитие украинского автомобилестроения, которому государство также готово оказать поддержку.

«Цифры, мягко говоря, не радужные. Мы пониманием, что нет денег (у населения - УНИАН) покупать автомобили, но каждая уважающая себя страна должна иметь свое автомобилестроение», - сказал премьер

«Поэтому при принятии решения о внесении изменений в законодательство по автомобилестроению давайте посмотрим на реальные цифры: сколько можем произвести и что можем сделать», - подчеркнул он.

Он отметил, что государство готово быть партнером для отрасли.

«Ресурса не так много, но все что есть, будем задействовать», - сказал премьер.

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