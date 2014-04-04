Приднепровская железная дорога подготовит к лету 610 пассажирских вагонов

Согласно сообщению, ПЖД создала специализированные ремонтные бригады, которые будут обеспечивать проведение ремонта составляющих элементов и оборудования пассажирских вагонов, а также проверку работоспособности систем кондиционирования, противопожарной автоматики, холодильного и электрооборудования. Как сообщается, уже начаты работы по обеспечению структурных подразделений пассажирского хозяйства необходимым количеством комплектующих и запчастей.

Также, по данным пресс-службы, Приднепровская магистраль с 1 апреля начала комиссионный осмотр локомотивного парка в рамках подготовки к летнему сезону. В частности, весенний комиссионный осмотр пройдут 83 тепловоза и 80 электровозов, запланирован капитальный ремонт 10 электровозов и текущий ремонт шести электровозов.

Приднепровская железная дорога планирует задействовать в летних пассажирских перевозках 111 электровозов серии ЧС и 20 тепловозов серии 2ТЕ116.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период планирует подготовить 4403 пассажирских вагона.

Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.