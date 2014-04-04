Пешеходный мост на вокзале Днепропетровска закроют на реконструкцию

Пешеходный мост на вокзале Днепропетровск-Главный с 7 по 30 апреля 2014 года будет закрыт в связи с проведением реконструкции одного из пролетных строений моста, сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

"Просим горожан, которые обычно пользуются этим мостом, добираясь на улицу Краснозаводскую, быть внимательными и на этот период планировать свой ​​маршрут в обход железнодорожного вокзала", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью повышения качества обслуживания пассажиров планирует в 2014 году отремонтировать 20 вокзалов и 43 пассажирские платформы, в частности, реконструировать 9 вокзалов, а также капитально отремонтировать еще 11 на сумму порядка 12 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.