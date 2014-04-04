По Днепру с начала летней навигации перевезено 184,4 тыс. тонн грузов

Грузовые суда, в том числе работающие под украинским флагом, с начала летней навигации (7 марта) перевезли по Днепру 184,4 тыс. тонн грузов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, за указанный период перевезено 66,5 тыс. тонн металлогрузов, 93,2 тыс. тонн зерновых грузов и 183 контейнера.

По ключевой речной артерии страны за отчетный период прошло 137 судов, совершивших 40 внутренних и 97 морских рейсов.

Как сообщал УНИАН, навигация по реке Днепр была открыта 7 марта на участке от Херсона до Днепровской ГЭС согласно приказу Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) и по согласованию с Министерством инфраструктуры Украины. Согласно этому приказу, 15 марта была открыта навигация на Днепродзержинском и Кременчугском шлюзах Днепра, 18 марта - на Каневском шлюзе, 28 марта - на Киевском шлюзе.