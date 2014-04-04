ПЖД в 1-м квартале предупредила 108 краж грузов и имущества почти на 86 тыс. грн

Согласно сообщению, ПЖД передала в правоохранительные органы 86 задержанных по подозрению в воровстве имущества железной дороги.

В пресс-службе сообщили, что 29 марта оперативная группа стрелковой команды на станции Верховцево задержала мужчину, который пытался украсть трансформаторы с релейного шкафа на сумму более 5 тыс. грн.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на инфраструктурных объектах магистрали за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение по путям в неустановленных местах, незаконный проезд на грузовых поездах), работники ПЖД задержали 679 человек, из которых 359 были оштрафованы на сумму свыше 12 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2013 года отмечала рост случаев хищений и повреждений имущества железных дорог по сравнению с 2012 годом на 35,4% - до 260 случаев.

Работники подразделений службы военизированной охраны ПЖД в 2013 году предупредили 432 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 395 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.