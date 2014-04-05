В Европе за 38 млн евро создадут инфраструктуру для авто на водородном топливе

Производители автомобилей и водородного топлива подписали в Лондоне соглашение о совместном развитии технологий и инфраструктуры транспортных средств с питанием от водородных топливных элементов. Проект HyFIVE (Hydrogen For Innovative Vehicles) является крупнейшей подобной программой в Европе и предполагает инвестиции в 31 млн фунтов (38,4 млн евро), сообщает «Ведомости».

Программой руководит администрация Большого Лондона, партнерами стали автопроизводители — BMW, Daimler, Honda, Hyundai и Toyota, газодобывающие компании — Air Products, Copenhagen Hydrogen Network, ITM Power, Linde и BMP и агентства по энергетическому консалтингу.

Проект финансируется государственно-частным партнерством поддержки научных исследований, технологических разработок и демонстрации водородных технологий Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking при участии Еврокомиссии.

Результатом совместной работы должна стать популяризация электромобилей на топливных ячейках в качестве экологически чистой альтернативы традиционным транспортным средствам, говорится в сообщении Honda.

Снижение стоимости технологии и развитие инфраструктуры водородных заправочных станций постепенно сделает автомобили на топливных ячейках более доступными для покупателей в Европе, считают участники. Инвестиции будут направлены на создание новых моделей электромобилей и кластеров заправочных станций в различных регионах Европы.

Для проекта будут использоваться 110 электромобилей с питанием от водородных топливных ячеек, из которых 75 — кроссоверы Hyundai ix35 Fuel Cell, сообщила южнокорейская компания. Автомобили будут поставлены в Больцано, Копенгаген, Инсбрук, Лондон, Мюнхен и Штутгарт.

