Львовская железная дорога подготовит к летнему сезону 654 пассажирских вагона

Согласно сообщению, в настоящее время ЛЖД капитально ремонтирует 23 вагона, из которых 10 - с системами кондиционирования, 65 вагонов готовятся в депо, 171 единица подвижного состава проходит техническую ревизию, еще 395 вагонов проходят технический осмотр.

В пресс-службе также отмечают подготовку к работе в летний сезон 396 билетных касс на вокзалах и станциях ЛЖД.

"Для качественного обслуживания пассажиров на вокзалах станций Тернополь, Черновцы и Ивано-Франковск железнодорожники обновили информационные табло. Для надлежащего обслуживания пассажиров к работе во время сезона летних перевозок железнодорожники готовы привлечь дополнительно 65 проводников, в частности - 15 студентов профильных учебных заведений", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, продолжается согласование графика движения поездов на 2014-2015 гг.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период планирует подготовить 4403 пассажирских вагона.

Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины и проходит по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.