"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев - Ивано-Франковск к Пасхе

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из столицы 18 и 20 апреля, а из Ивано-Франковска - 19 и 21 апреля.

В частности, со станции Киев-Пассажирский поезд будет отправляться в указанные дни в 22:13 и прибывать в Ивано-Франковск в 11:37. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:20 и прибывать на станцию назначения в 12:37.

На все рейсы дополнительных поездов уже открыта предварительная продажа билетов.

"Укрзализныця" постоянно осуществляет анализ спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда и увеличивает количество рейсов в наиболее популярных направлениях", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в период повышенного спроса на пассажирские перевозки на пасхальные праздники назначила дополнительные рейсы поездов №139К/140К по маршруту Киев - Каменец-Подольский и №179/180 сообщением Полтава - Кременчуг - Киев, а также назначила 6 дополнительных поездов в наиболее популярных среди туристов направлениях, в частности, это поезда, соединяющие Киев со Львовом, Винницей, Ужгородом, Ивано-Франковском, Николаевом, а также поезд, соединяющий Харьков с Ужгородом.