В Украине значительно снизились продажи б/у автомобилей

По данным ассоциации, продажи бывших в употреблении коммерческих автомобилей в первом квартале упали по сравнению с первым кварталом 2013 года на 87%, до 3 293 единиц, а продажи подержанных легковых автомобилей - на 36%, до 1 014 штук, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

Продажи неновых автобусов упали до 180 единиц, что на 60% меньше, чем за январь-март прошлого года.

В марте продажи подержанных автомобилей составили 1164 единицы, что является самым низким месячным показателем за последние годы, говорится в сообщении. Ассоциация не дает сравнительных данных за предыдущие периоды.

По данным "Укравтопрома", продажи в самом массовом среди не новых авто сегменте коммерческих автомобилей снизились в марте до 836 единиц, что на 91% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи подержанных автобусов в марте снизились по сравнению с мартом 2013 года на 72%, до 45 штук.

Читайте такжеУкраина с 14 апреля снизит на треть пошлины на импорт автомобилей

Продажи на первичном рынке бывших в употреблении легковых автомобилей в марте снизились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 56%, до 283 единиц.

По данным ассоциации, доля подержанных автомобилей на первичном автомобильном рынке Украины в марте текущего года сократилась до 9%. При этом ассоциация не приводит сравнительных данных за предыдущие периоды.

Среди коммерческих автомобилей и автобусов в марте 2014 года наибольшей популярностью пользовались Mercedes-Benz. Среди легковых автомобилей предпочтение было отдано марке Renault.

Как сообщал УНИАН, в Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей, формирующийся за счет импорта, по итогам 2013 года вырос на 14% - до 113,852 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.