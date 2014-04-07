Железные дороги повысили эффективность эксплуатации локомотивов

Железные дороги Украины в марте повысили эффективность использования локомотивного парка, превысив плановые показатели и показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Эксплуатационный грузооборот локомотивов в марте вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%, до 31,119 млрд т/км брутто.

При этом общий эксплуатационный грузооборот составил около 18,499 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 3,135 млрд т/км.

Среднесуточный пробег локомотива увеличился по сравнению с мартом 2013 года на 2,7% - до 524 км, что на 4,6% больше плана.

Среднесуточная продуктивность локомотивного парка также выросла к плановому показателю и показателю аналогичного периода прошлого года на 3,6% и на 2,2% соответственно - до 1,511 млн т/км брутто.

Средний вес грузового поезда составил 3,465 тыс. тонн, что превышает плановый показатель на 1,9%.

В то же время, в марте оборот груженого состава составил 3,26 суток, что на 4,3% больше, чем в марте 2013 года и на 11,3% больше плана, а оборот грузового состава - 8 суток.

Среднесуточный приём вагонов снизился по сравнению с планом на 1% - до 5680 единиц. Прием груженых вагонов составил 2989 за сутки, а пустых - 2691.

Среднесуточная сдача вагонов увеличилась по сравнению с планом на 2,9% - до 5908 единиц. Сдача груженых вагонов составила 3592 за сутки, что на 20,8% превышает показатель марта 2013 года.

Среднесуточная продуктивность вагонов составила 4037 т/км нетто, что на 1,6% больше плана.

Средний состав грузового поезда в марте снизился по сравнению с мартом 2013 года на 1,2% - до 55,3 вагона.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

"Укрзализныця" в 2012 году также повысила эффективность эксплуатации вагонного и локомотивного парка.

"Укрзализныця" в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн, а грузоперевозки - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.