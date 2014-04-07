Железные дороги увеличили среднесуточную погрузку на 5,2%

Железные дороги Украины в марте 2014 года увеличили среднесуточную погрузку грузов по сравнению с февралем на 5,2% - до 1 млн тонн с 950,5 тыс. тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, среднесуточное количество груженых вагонов за отчетный период составило 15,5 тыс. вагонов, что на 4,7% больше показателя за февраль.

Эксплуатационный грузооборот за указанный период составил 18,5 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 3,1 млрд т/км, пассажирооборот - 2,96 млрд пасс./км.

По данным пресс-службы, в марте "Укрзализныця" отправила по расписанию 100% грузовых поездов, из них 98,9% поездов следовали по графику.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в феврале 2014 года увеличили среднесуточную погрузку грузов по сравнению с январем на 9,4% - до 950,5 тыс. тонн с 869 тыс. тонн.

Железные дороги Украины в январе-феврале 2014 года погрузили 53,5 млн тонн грузов, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

"Укрзализныця" в 2013 году отправила по расписанию 100% грузовых поездов и 99,4% пассажирских, по графику проследовали 98,8% грузовых поездов и 97,6% пассажирских поездов.

Железные дороги Украины в 2013 году сократили перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство в 2014 году планирует увеличить пассажироперевозки во всех видах сообщений на 0,5% - до 485,269 млн человек, а грузоперевозки - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.