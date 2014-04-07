ЮЖД готовит к летнему сезону детскую железную дорогу «Малая Южная»

В частности, юные железнодорожники убирают территорию, а в субботу 12 апреля к этим мероприятиям присоединятся работники служб и подразделений ЮЖД.

1 мая 2014 года состоится торжественное открытие движения поездов на «Малой Южной». Детская железная дорога будет работать с 1 мая по 27 октября текущего года с 10:30 до 17:00.

"С 1 мая по 10 июня будущие железнодорожники приглашают маленьких пассажиров и их родителей в праздничные дни, а также по субботам и воскресеньям. С 10 июня по 27 октября ждут гостей ежедневно, кроме понедельника и вторника. Взрослый билет на проезд в поезде будет стоить 6 грн, детский - 3 грн", - подчеркнули в пресс-службе.

Протяженность путей детской железной дороги - 3,6 км. На железной дороге функционируют две станции - Парк и Лесопарк, а также остановочных платформа «Мемориал». Подвижной состав представлен двумя поездами «Украина» и «Юность Южной», состоящие из 6 вагонов и двух тепловозов.

На детской железной дороге работает более 70 кружков юных железнодорожников, в которых занимается более 1100 школьников по 11 основным специальностям железнодорожного транспорта.

Как сообщал УНИАН, ранее Днепропетровская и Запорожская детские железные дороги, входящие в управление Приднепровской магистрали, также начали подготовку ж/д инфраструктуры к летнему сезону, который начнется с 19 мая 2014 года.

Справка УНИАН. Детская железная дорога «Малая Южная» (г. Харьков) - центр воспитания и подготовки будущих профессиональных кадров Южной магистрали, которая была создана в 1940 году по инициативе участников кружка лаборатории железнодорожного моделирования при харьковском Дворце пионеров.

Во время Великой Отечественной войны детская железная дорога была полностью разрушена, а после реконструкции в 1945 году "Малая Южная" вновь возобновила работу.

Детская железная дорога "Малая Южная" имеет современную учебную базу для полноценной профориентационной работы с юными железнодорожниками.