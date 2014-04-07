Укртрансинспекция обещает легализовать рынок пассажирских перевозок в Украине

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) намерена легализовать украинский рынок пассажирских перевозок, где в настоящее время подавляющее большинство автоперевозчиков осуществляют свою деятельность вне правового поля. Об этом сообщил глава госинспекции Валерий Черненко на брифинге.

"В пассажирских перевозках произошла вообще удивительная ситуация, когда при проверке результатов проведения конкурсов на пассажирские перевозки, комиссия выяснила, что во многих городах эти конкурсы выиграли компании, которые не имеют ни одного своего автобуса, но всегда, почему-то, были признаны победителями конкурсов. Это давало им возможность создать теневую систему поборов с реальных перевозчиков, которые имеют свои мощности, автобусы, имеют свои трудовые коллективы, но не имеют возможности работать легально. Мы ломаем сегодня эту систему путем проведения проверок этих конкурсов", - сообщил Черненко.

По его словам, материалы по результатам проведенных конкурсов, переданные в правоохранительные органы, послужат открытию не одного криминального производства в отношении чиновников, которые подделывали и фальсифицировали эти документы.

Вместе с тем, он озвучил статистику украинского теневого рынка перевозок, в частности, рынок услуг такси в настоящее время почти на 95% находится в тени, рынок пассажирских перевозок – почти на 70%, грузовых – почти на 50%.

По словам Черненко, сейчас активно работают группы по легализации этого бизнеса, созданию понятных правил игры, которые существуют в европейских странах, при этом основной вопрос состоит фактически в двух ключевых моментах – уплате налогов и безопасности и комфорта пассажиров.

Как сообщал УНИАН, Укртрансинспекция в первом квартале 2014 года провела 856 проверок и выявила почти 12 тыс. нарушений транспортного законодательства, в частности, 2,8 тыс. нарушений совершили нелегальные перевозчики. По результатам рассмотрения дел выписано свыше 6,7 тыс. административно-хозяйственных штрафов на общую сумму более 6,8 млн грн.

Ранее Укртрансинспекция сообщила о разработке законопроекта, в котором инициировала повышение ответственности автомобильных перевозчиков за нарушение транспортного законодательства, в частности, за отказ от прохождения габаритно-весового контроля, а также за неуплату проезда автомобильными дорогами общего пользования транспортных средств, габаритные параметры которых превышают нормативные.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана указом президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.