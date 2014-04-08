Донецкая ж/д в 1-м квартале перечислила в бюджеты и целевые фонды почти 600 млн грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-марте 2014 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 599,12 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, за указанный период Донецкая магистраль перечислила в государственный бюджет 184,57 млн грн, в том числе налога на добавленную стоимость - 124,78 млн грн, налога на прибыль - 40,71 млн грн; в местные бюджеты - 122,34 млн грн; а также единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 292,21 млн грн.

"Донецкая железная дорога своевременно и в полном объеме выплачивает аванс и заработную плату своим работникам. Расчеты с бюджетами всех уровней проведены в полном объеме и в установленные сроки", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе-феврале 2014 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 392,86 млн грн.

ДЖД в 2013 году перечислила в бюджеты и целевые фонды свыше 2,8 млрд грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).