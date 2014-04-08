Поезда в Крым ходят по графику, но с некоторыми задержками

Курсирование пассажирских поездов в крымском направлении и обратно осуществляется в штатном режиме, согласно установленному графику, однако с некоторыми задержками, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Пассажирские поезда в направлении АР Крым и обратно отправляются согласно графику движения на 2013-2014 годы. Ни один поезд к полуострову не был отменен. Случаи задержки в движении поездов вызваны несанкционированными проверками поездов силами так называемой «самообороны» Крыма», - говорится в сообщении.

В частности, на станции Джанкой проводится несанкционированный контроль пассажирских поездов, следующих на крымский полуостров, а также выборочный контроль в поездах из Крыма, что приводит к задержкам в движении поездов в среднем на 15-50 мин.

По станциям Вадим, Херсон и Мелитополь Государственная пограничная служба Украины проводит пограничный контроль поездов по обоим направлениям, время задержки поездов составляет от 10 до 50 мин.

По данным пресс-службы, в марте 2014 года во внутреннем и международном сообщении в Крым прибыло и отправилось 1094 пассажирских поездов. «Укрзализныця» предложила пассажирам более 464,1 тыс. билетов на поезда, соединяющие Крым с материковой частью Украины, что на 32,4% меньше аналогичного периода прошлого года, из них свыше 344,6 тыс. билетов было продано.

«Укрзализныця» в связи с уменьшением пассажиропотока сократила количество вагонов в составе поезда №146/145 по маршруту Киев - Симферополь до 12 вагонов с 18, а также изменила периодичность курсирования поезда. Так, поезд сообщением Киев - Симферополь будет отправляться из столицы через день по четным числам, а из Симферополя - через день по нечетным числам.

Кроме того, «Укрзализныця» также сократила количество вагонов в составе следующих круглогодичных ежедневных поездов: поезд №12/11 по маршруту Киев - Симферополь - до 14 вагонов с 21, поезд №28/27 сообщением Киев - Севастополь - до 14 вагонов с 18, поезд №40/39 по маршруту Севастополь - Киев - до 12 вагонов с 18.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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