ПЖД сократила отчисления в бюджеты и целевые фонды на 13,7%

В частности, за указанный период Приднепровская магистраль перечислила в государственный бюджет 170,51 млн грн, в местные бюджеты - 108,39 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 268,31 млн грн.

В частности, в марте ПЖД перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 164,34 млн грн, из них в госбюджет 38,74 млн грн, в местные бюджеты - 36,71 млн грн, в целевые фонды соцстраха - 88,85 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-феврале 2014 года сократила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, на 13,2% - до 382,87 млн грн.

Приднепровская железная дорога в 2013 году увеличила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования, по сравнению с 2012 годом, на 0,38% - до 2,6 млрд грн.

ПЖД в 1-м квартале 2013 года перечислила в бюджеты и социальные фонды 633,959 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и свыше 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.