Контакт-центр "Укрзализныци" по грузоперевозкам обслужил более 2 тыс. клиентов

Контакт-центр по организации грузовых перевозок с начала его открытия 20 января на базе структурного подразделения "Укрзализныци" ГП «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) и по состоянию на 1 апреля 2014 года предоставил информационную поддержку более 2 тыс. клиентам, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства со ссылкой на УТЛЦ.

"Почти 2 тыс. телефонных звонков и 50 письменных обращений обработали специалисты контакт-центра по грузовым перевозкам Украинского транспортно-логистического центра, начиная с 20 января по 1 апреля 2014 года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, центр обеспечивает информационную поддержку грузоотправителей и экспедиторов благодаря режиму онлайн-общения с целью оперативного решения проблемных вопросов, возникающих в ходе организации процесса грузоперевозок.

Большинство обращений за указанный период от участников перевозочного процесса касались оформления перевозочных документов, расчета тарифа за грузоперевозки, порядка заключения договоров и открытия кодов грузоотправителя (получателя) и плательщика (экспедитора) на железных дорогах, согласования электронной заявки в АС «Месплан», а также порядка согласования перевозок группы вагонов, оформленных одной накладной в международном сообщении.

"Несмотря на то, что контакт-центр был создан для информационной поддержки пользователей грузового сегмента транспортного рынка, почти 30% обращений касаются организации перевозок пассажиров и багажа", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 20 января открыла контакт-центр по организации грузоперевозок на базе своего структурного подразделения ГП «Украинский транспортно-логистический центр», который усовершенствует процесс предоставления транспортных услуг для клиентов.

УТЛЦ в январе-феврале 2014 года сократил перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,1% - до 18,3 млн тонн с 19,91 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр» - структурное подразделение «Укрзализныци», работа которого направлена на оптимизацию грузовых перевозок в Украине, централизованное управление вагонами всех государственных вагонных компаний, совершенствование системы предоставления транспортных услуг, повышение их качества, а также привлечение дополнительных грузопотоков.

УТЛЦ оперирует почти 57 тыс. вагонов государственных вагонных компаний, которые подчинены «Укрзализныце», из них 42 тыс. полувагонов, 7 тыс. крытых вагонов, 8 тыс. единиц другого специализированного подвижного состава.