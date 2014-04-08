Украина отменила утилизационный сбор на автомобили

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” (относительно отмены утилизационного сбора и акциза на переоборудование транспортного средства)” (регистрационный номер 4238).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 из 242 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом предусмотрены освобождение от налогообложения акцизным налогом операции по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль и отмена уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Украины Виктор Янукович 2 августа 2013 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств".

Документ вступил в силу 1 сентября 2014 года и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Размер утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

Одновременно с подписанием закона, Янукович дал поручение внести изменения в редакцию закона, предполагающие упразднение корректирующих коэффициентов при расчете суммы налога и обязательной сертификации мест утилизации старых автомобилей.

В то же время Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров настаивала на отмене утилизационного сбора, так как он ставит в неравные условия производителей и импортеров в Украине.