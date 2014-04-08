В Украине запустят электронную базу автоперевозчиков

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) намерена до 15 апреля запустить программу учёта, распределения и выдачи разрешений для осуществления международных перевозок на основе электронной базы перевозчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, об этом было заявлено в ходе совещания министра инфраструктуры Максима Бурбака с главами ряда контролирующих профильных органов.

По словам Бурбака, аналогичная программа должна была заработать с 1 апреля 2014 года, но полноценно ею воспользоваться нельзя из-за того, что разработчики отказываются передавать ее в собственность Укртрансинспекции.

"Программный продукт контролирует компания-разработчик, которая не передает его нам. Хотя средства оплачены. То есть разработчики могут в любой момент вмешаться в программу и повлиять на автоматизированный процесс. Поэтому мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы для расследования возможных коррупционных схем", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры.

По данным пресс-службы, новая база перевозчиков Укртрансинспекции будет синхронизирована с базой таможни, что позволит четко контролировать использование разрешений перевозчиков.

Присутствующий на совещании глава Укртрансинспекции Валерий Черненко отметил, что тестовый режим программы будет введен до конца недели.

"Программа, которую разрабатывают программисты, сделает возможным бронирование с доставкой курьерской почтой. То есть отрабатывается такой алгоритм работы: перевозчик вошел в систему, забронировал разрешение, получил его через курьера, использовал, таможня подтвердила использование, перевозчик сдал использованное разрешение и получил следующее по такому же алгоритму", - цитирует пресс-служба руководителя Укртрансинспекции.

После внедрения программы учета и выдачи разрешений перевозчики смогут отказаться от квотированного принципа распределения разрешений ограниченной годовой квоты, говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана указом президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.