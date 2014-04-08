Юго-Западная железная дорога увеличила объемы ремонта грузовых вагонов

В частности, 83 вагона инвентарного парка "Укрзализныци" прошли деповский ремонт, 461 вагон собственности предприятий "Укрзализныци" - украинского государственного центра транспортного сервиса «Лиски» и Стрыйского вагоноремонтного завода прошли деповский ремонт, 3 - капитальный.

Также капитально отремонтированы были 22 вагона частных предприятий, а 161 вагон прошел деповский ремонт.

Также железнодорожники отремонтировали 296 вагонов собственности предприятий ЮЗЖД, из них капитальный ремонт прошли 55 вагонов, деповский - 241.

Кроме того, за указанный период 9589 вагонов прошли текущий ремонт, в том числе было отремонтировано 2740 вагонов, являющихся собственностью промышленных предприятий, не подчиненных "Укрзализныце", и вагонов собственности стран СНГ.

"Юго-Западная железная дорога напоминает, что усилия работников службы вагонного хозяйства по сохранению подвижного состава, в частности его своевременный ремонт, улучшают показатели работы железной дороги и обеспечивают необходимые объемы грузовых перевозок", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вагоноремонтные предприятия Юго-Западной железной дороги в 2013 году отремонтировали 743 пассажирских вагона, что на 1,9% больше показателя 2012 года.

Юго-Западная железная дорога в 2013 году отремонтировала свыше 4503 грузовых вагона.

В конце 2011 года «Укрзализныця» определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 года переданы грузовые полувагоны украинских железных дорог.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.