Львовская железная дорога за квартал зафиксировала три ДТП на переездах

Львовская железная дорога в январе-марте 2014 года зафиксировала 3 дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах, что на 2 случая меньше аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период в результате ДТП на переезде погиб один человек, а в одном случае транспортное средство въехало непосредственно в бок подвижного состава.

"По заключению ГАИ, ни в одном из этих случаев вины железной дороги нет, поскольку очевидны нарушения правил дорожного движения именно водителями автотранспорта", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, количество случаев дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Львовской железной дороги в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 21,9% - до 25 случаев с 32.

В ДТП на ЛЖД в прошлом году погибло 9 человек, что на 4 случая больше, чем в 2012 году, а также 25 человек получили травмы, что на 5 случаев больше показателя 2012 года.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины № 4950-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные переезды и перевозки пассажиров автомобильным транспортом», штрафы за въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, составляют до 50-70 не облагаемых налогом минимумов (850-1190 грн) с платным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового.

За это же правонарушение водитель может быть лишен права управления автомобилем на срок от 6 месяцев до 1 года или арестован на 7-10 суток. Для перевозчиков наказание - лишение водительских прав на срок от 1 до 3 лет или административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без.

В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.