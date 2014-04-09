Назначен и.о. гендиректора «Укрпочты»

Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» Михаила Панькива вместо Валерия Солода, сообщила пресс-служба ведомства.

«С 9 апреля 2014 исполняющим обязанности генерального директора Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» приказом Минифраструктуры от 8 апреля 2014 года № 50-О назначен Михаил Панькив», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Панькив будет исполнять обязанности гендиректора предприятия до принятия соответствующего решения уполномоченным органом.

Ранее Панькив занимал должность заместителя главы совета директоров курьерской службы «Мист Экспресс».

Как сообщал УНИАН, 19 марта Мининфраструктуры уволило с должности генерального директора «Укрпочты» Константина Кривенко на основании поданного им заявления. Исполнение обязанностей гендиректора предприятия было возложено на заместителя генерального директора Валерия Солода.

Справка УНИАН. ГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 тыс. отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает более 98 тысяч сотрудников.