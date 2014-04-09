Миндоходов сменило почти всех руководителей региональных таможенных служб

Министерство доходов и сборов Украины обновило руководящий состав региональных таможенных служб, сменив 22 из 27 руководителей, сообщили УНИАН в пресс-службе департамента таможенного дела Миндоходов.

При этом Миндоходов уволило со службы 20 начальников таможен.

«Значительные усилия руководства Миндоходов сегодня направлены на оптимизацию организационной структуры таможенных постов и других подразделений таможенного оформления. Очень важным также является комплектование этих подразделений квалифицированными специалистами с соответствующим образованием, опытом работы и высокими стандартами добропорядочного поведения», - цитирует пресс-служба заместителя министра доходов и сборов, который курирует таможенное дело, Виталия Науменко.

Также в ведомстве сообщили, что на сегодняшний день начата разработка типовой структуры таможни.

Как сообщал УНИАН, ранее новоназначенный куратор таможни Виталий Науменко неоднократно заявлял, что таможенная служба нуждается в серьезных кадровых изменениях.

Вместе с тем первый замминистра доходов и сборов, который курирует налоговую, Игорь Билоус ранее заявил, что считает целесообразным сохранить налоговую и таможню в едином ведомстве, поскольку их разделение может негативно повлиять на внутреннюю безопасность таможни и поступления в бюджет. По его словам, в Миндоходов были вложены значительные ресурсы на развитие обеих служб в рамках единого ведомства. Кроме того, было сокращено много департаментов, и если разделить министерство, то пострадает в первую очередь таможня.

3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на его базе государственную налоговую и таможенную службы Министерству финансов. Кураторами налоговой и таможенной служб назначены Игорь Билоус и Виталий Науменко, а службы финансовых расследований - Владимир Хоменко.

