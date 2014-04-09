Донецкая железная дорога увеличила грузоперевозки на 3,2%

Донецкая железная дорога (ДЖД)в январе-марте 2014 года увеличила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% - до 31,9 млн тонн, что составило 37,8% от общего объема перевозок железных дорог Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка за указанный период составила 355,4 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, в январе-марте этого года на ДЖД отмечается рост объемов перевозок следующих номенклатур грузов: каменного угля - на 5,5%, черных металлов - на 18,5%, зерна - на 27,1%, огнеупоров - на 27,2%. При этом отмечается снижение объемов погрузки кокса - на 10,5% и строительных грузов - на 4,5%.

Грузооборот составил 8,07 млрд т/км нетто, что на 0,7% больше аналогичного периода 2013 года.

"Результаты, в целом, являются отражением общего состояния экономики и соответствуют уровню промышленного производства в регионе. Государственный перевозчик выполнил все обязательства перед своими клиентами и своевременно обеспечивал поставку подвижного состава грузоотправителям согласно принятым от них заявкам", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе 2014 года увеличила объем грузоперевозок по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года на 5,2% - до 10,63 млн тонн, а в феврале - на 8% - до 9,996 млн тонн.

ДЖД в 2013 году сократила грузоперевозки по сравнению с 2012 годом на 2,2% - до 139 млн тонн, что составило 36,8% от общего объема перевозок железных дорог Украины.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.